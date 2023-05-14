Sandık görevlisine kaynar su... CHP'li Salıcı açıkladı

Oy verme işleminde Urfa'da bir sandıkta blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisinin üzerine kaynar su dökülüp darp edildiği bildirildi.

Sandık görevlisine kaynar su... CHP'li Salıcı açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandıklara kilitlendi. Çok sayıda sandıktan gerginlik haberleri gelirken, Urfa’nın Akçakale ilçesindeki bir sandıkta çıkan tartışmada sandık görevlisi Fettullah Işıkakdoğan'ın üstüne kaynar su döküldüğü bildirildi.

Olayın Işıkakdoğan'ın blok oy kullanılmak istenmesine karşı çıkması nedeniyle yaşandığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Urfa'nın Akçakale İlçesi, Kardeşler Mezrasında blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisi Fettullah Işıkakdoğan'ın üstüne kaynar su döküldü ve ardından darp edildi. Tüm bu saldırılara rağmen canla başla sandıkları korumaya devam edeceğiz. Demokrasi mücadelemizden geri adım atmayacağız!"

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