Sandık Kokusu dizisinde deprem. Açıklama bekleniyor

Sandık Kokusu 26. bölümü ile sezon finali yaparken dizinin hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Sosyal medyayı sıkı takip eden dizi meraklıları detayı hemen fark etti.

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Uğur Yücel, Meriç Aral gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Sandık Kokusu dizisinde büyük bir değişiklik oldu.

Karsu'nun boşandığı eşi Reha'yı canlandıran başarılı oyuncu Necip Nemili'nin yaptığı bir paylaşım deyim yerinde ise dizinin büyüsünü bir anda bozdu.

Necip Memili’nin yaptığı paylaşımda sarf ettiği veda sözleri dizinin hayranlarının gözünden kaçmadı.

Necip Nemili'nin diziden ayrılacağı bilgisi bir anda yayılarak dizinin sezon finalini gölgeye soktu.

Necip Memili yaptığı paylaşımında “Acısı ve tatlısıyla çok keyifli bir sezon geçirdim. Tüm ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık… Sizlerle çalışmak büyük keyif… Sürçülisan ettiysem affola… Sağ olun, var olun.." diyerek set arkadaşlarına başarılar diledi.

Necip Nemili'nin diziden kendi isteği ile ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.