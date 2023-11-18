Sandık Kokusu konusu nedir? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu konusu nedir? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
Sandık Kokusu konusu nedir? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor?

Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. İlk fragmanıyla dikkat çeken Sandık Kokusu’nun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu konusu nedir? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor?

SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

“Sandık Kokusu” güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.

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SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan dizi, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ anne - kız olarak ekranlarda olacak. Güçlü bir kadrosu bulunan dizinin yakında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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SANDIK KOKUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisinin tanıtım fragmanı görücüye çıktı. Dizinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.

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