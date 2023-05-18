Sandık kurullarında görev almak için son gün bugün

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde dört aday da yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek seçim 28 Mayıs'ta yapılacak.

14 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçim ve sandık güvenliği ile ilgili kuşkulara yol açan çok sayıda belgeli usulsüzlük ortaya çıktı.

İkinci tur için seçim güvenliği konusundaki endişeler sürerken, sandık kurullarında görev almak isteyen yurttaşlar için son gün bugün.