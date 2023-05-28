Sandıktan kaçanlara örnek olsun. 113 yaşındaki depremzede kolu alçıda oyunu kullandı

Türkbahçe Mahallesi’nde yaşayan 1910 doğumlu 6 çocuk, 38 torunu olan Fatma Tıraş, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar yapılan tüm seçimleri gördü. Osmanlı'nın son yıllarında dünyaya gelen Tıraş, deprem felaketinin ardından barındığı konteynerde, sağ kolundaki alçıyla kızı ve mahalle muhtarının yardımıyla oy kullanacağı Türkbahçe İlkokuluna getirildi. Bir süre önce düşme sonucu kolunda kırık oluşan Fatma Tıraş, 1134 nolu sandıkta kızının yardımıyla oyunu kullandıktan sonra jandarmaların yardımıyla konteynerine gitti.

“HAYIRLI OLSUN”

Fatma Tıraş, "113 yaşındayım. Oyumu kullandım, hayırlı olsun" dedi.

(Kaynak: DHA)

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