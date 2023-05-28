Sandıktan kaçanlara örnek olsun. 113 yaşındaki depremzede kolu alçıda oyunu kullandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Fatma Tıraş, bir kolundaki alçıyla sandığa giderek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandı.

Sandıktan kaçanlara örnek olsun. 113 yaşındaki depremzede kolu alçıda oyunu kullandı

Türkbahçe Mahallesi’nde yaşayan 1910 doğumlu 6 çocuk, 38 torunu olan Fatma Tıraş, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar yapılan tüm seçimleri gördü. Osmanlı'nın son yıllarında dünyaya gelen Tıraş, deprem felaketinin ardından barındığı konteynerde, sağ kolundaki alçıyla kızı ve mahalle muhtarının yardımıyla oy kullanacağı Türkbahçe İlkokuluna getirildi. Bir süre önce düşme sonucu kolunda kırık oluşan Fatma Tıraş, 1134 nolu sandıkta kızının yardımıyla oyunu kullandıktan sonra jandarmaların yardımıyla konteynerine gitti.

“HAYIRLI OLSUN”

Fatma Tıraş, "113 yaşındayım. Oyumu kullandım, hayırlı olsun" dedi.

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag1.jpg

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag2.jpg

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag3.jpg

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag4.jpg

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag5.jpg

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag6.jpg

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag7.jpg

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag8.jpg

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag9.jpg

113-yasindaki-depremzede-kadin-kolu-alcida-oyunu-kullandi-yenicag10.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Son Haberler
Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü Magazin
Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü
Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı Güncel
Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar Güncel
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor Dünya
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor
Eskişehir Seyitgazi ilçesi sele teslim oldu Güncel
Eskişehir Seyitgazi ilçesi sele teslim oldu
Kaftancıoğlu: Şimdi atılan her oya sahip çıkma zamanı Siyaset
Kaftancıoğlu: Şimdi atılan her oya sahip çıkma zamanı
Masaj salonunda dehşet saçıp ölüme sebep olan şüpheli tutuklandı Güncel
Masaj salonunda dehşet saçıp ölüme sebep olan şüpheli tutuklandı