Sandra Bullock ve Keanu Reeves 30 yıl sonra bir arada

Sandra Bullock ve Keanu Reeves, 1994 yapımı "Speed" filminin 30. yıl dönümünü kutlamak üzere Los Angeles'ta bir araya geldi. 8 Ekim Salı günü Beyond Fest kapsamında American Cinematheque’in Mısır Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen özel gösterimde, ikili oldukça neşeliydi. Etkinlikte, "Speed" filminin yönetmeni Jan de Bont da onlara eşlik etti.

FİLM ÇEKİMLERİ HAKKINDA ANILAR

Reeves, SWAT polisi Jack Traven karakterini canlandırdığı dönemi hatırlatarak, “Kendimizi biraz çılgın hissettiğimizin farkındaydık” dedi. "50 mph hızın altına düşerse patlayacak bir otobüse binmiştim, bu yüzden günün sonunda hayatta olmaktan mutluydum" şeklinde şaka yaptı. Bullock ise, otobüsteki yolcu Annie Porter rolü için, “Ben sadece bu işin yeni bir oyuncusu olduğum için neler olup bittiğinden veya nasıl hissetmem gerektiğinden haberdar değildim; sadece içindeydim” dedi.

FİLM SETİNDEKİ GERÇEKÇİLİK

Bullock, film çekimleri sırasında gerçekten çarpışmalara maruz kaldıklarını ve tüm ekibin güvenliğinden sorumlu olduğunu vurguladı. “Bir aktör olarak ve yeni biri olarak, direksiyonun başında olmak ve herkesin güvenliğini sağlamak özel bir duygu,” dedi. Yönetmen Jan de Bont ise, Bullock ve Reeves'in filmin başarısındaki kritik rolüne dikkat çekerek, “Bu iki oyuncudan bu kadar gurur duyduğumu hiç hissetmemiştim,” ifadesinde bulundu.

YENİ PROJELER VE GELECEK PLANLARI

“Speed” filmi, 1997’de gelen olumsuz eleştiriler alan "Speed 2: Cruise Control" adlı bir devam filmi ile hatırlanıyor. Bu filmde Bullock’un yanı sıra Jason Patric ve Willem Dafoe da yer aldı. Keanu Reeves, 2025'te Ana de Armas ile "Ballerina" adlı spinoff filminde John Wick karakterini yeniden canlandıracak ve Aziz Ansari'nin yeni projesi "Good Fortune"da bir melek rolünü üstlenecek. Sandra Bullock ise, Nicole Kidman ile birlikte "Practical Magic" filminin devamını çekmeyi planlıyor.

İkili, 30 yıl sonra tekrar bir araya gelmenin ve bu unutulmaz filmin anılarını paylaşmanın keyfini çıkardı.