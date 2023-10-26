Sandro Tonali'nin cezası belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu açıkladı

Bahis soruşturmasında suçunu itiraf eden Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin cezasını İtalya Futbol Federasyonu açıkladı.

Sandro Tonali'nin cezası belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

İtalya'da patlak veren yasa dışı bahis soruşturmasında Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin cezası belli oldu.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın yaptığı açıklamaya göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen ve Milan forması giyerken yasa dışı bahis oynadığını itiraf eden Tonali, 10 ay futboldan men cezası aldı.

23 yaşındaki oyuncunun cezası İtalyan yetkililerle yaptığı iş birliği nedeniyle 3 yıldan 10 aya indirildi.

İtalyan orta sahaya ayrıca 8 aylık kumar bağımlılığı rehabilitasyon programına katılacak.

Öte yandan Tonali, İtalya'nın EURO 2024'e katılması durumunda turnuvada ülkesinin formasını giyemeyecek.

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