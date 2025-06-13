Sane transferine tepki: Galatasaray'ın harcadığı paralar vatandaşın cebinden çıkıyor

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Sane transferine tepki: Galatasaray'ın harcadığı paralar vatandaşın cebinden çıkıyor

Galatasaray'ın Leroy Sane için harcadığı paraya tepki gösteren Mehmet Ayan, "Bu paralar vatandaşın cebinden çıkacak" dedi.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da sezonun ilk flaş transferi Leroy Sane oldu. Alman yıldız dün İstanbul'a gelerek kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 29 yaşındaki futbolcuya verileceği açıklanan ücret ise tartışma konusu oldu.

Transferlerin devlet yardımıyla olduğunu vurgulayan gazeteci Mehmet Ayan, "Devlet kulüplere yardım ediyor. O yüzden de böyle büyük transferler geliyor. Galatasaray, Florya'dan para bekliyor. 2 senedir bekleniyoruz. Her şey para değil. Küçülerek de büyüyebilirsin. Atalanta gibi takım Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı düşük bütçesiyle. Biz bunları söyleyince kötü oluyoruz. Bu paralar vatandaşın cebinden çıkacak. Sokaktan bir insan Osimhen'in gelmesi için 10 bin lira vermez ancak 75 milyon Euro'ya Osimhen'in gelmesini istiyor. Her şeyin sadece transferle çözüldüğünü düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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