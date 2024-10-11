Şanghay Borsası satışta

Cuma günü, Şanghay Bileşen Endeksi %2,55 değer kaybederek 3,218 puanla kapanırken, Shenzhen Bileşen Endeksi %3,92 düşüşle 10,061 puana geriledi. Her iki gösterge de, kar satışları ve parasal teşviklerin büyümeyi artırma konusundaki etkinliğine dair endişelerin etkisiyle haftayı sert bir düşüşle tamamladı. Yatırımcılar, Cumartesi günü yapılacak olan maliye bakanlığı basın toplantısında açıklanacak yeni teşvik önlemlerini dikkatle bekliyor. Piyasalarda, maliye yetkililerinin 2-3 trilyon yuan arasında bir mali teşvik paketi açıklaması beklentisi oluştu.

Perşembe günü, Çin Merkez Bankası, finansal kurumların hisse alımlarını finanse etmek üzere başlangıçta 500 milyar yuan değerinde bir swap fonu açmıştı; bu, son zamanlarda yaşanan teşvik rallisinin sönmeye başlamasıyla birlikte geldi. Ağır toplar arasında yer alan firmalarda dikkate değer kayıplar yaşandı. Contemporary Amperex %6,3, Tianfeng Securities %10, Ping An Sigorta %1,6, Kweichow Moutai %2,1 ve Shenzhen Infogem %15,3 değer kaybetti. Yatırımcılar, piyasalardaki bu dalgalanmalara paralel olarak yeni gelişmeleri yakından izliyor.