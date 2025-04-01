Saniyelerle kurtuldu: Fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ege Bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına Didim'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun da zaman zaman şiddetini arttırdığı ilçede bir kişi kıl payı ölümden döndü. Çatıdan düşen tente az daha bir bisikletlinin ölümüne sebep oluyordu.

Ege Bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına Didim'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun da zaman zaman şiddetini arttırdığı ilçede Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatısındaki pergola tente şiddetli fırtınadan dolayı devrildi.

Tentenin düştüğü esnada ise sokaktaki motosikletiyle geçen bir vatandaş ise saniyelerle canını kurtardı. Şahsın motosikletle sokaktan geçmesinin saniyeler sonrasında tente büyük bir gürültü ile sokağa düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yaşanan olayda kimsenin burnunun bile kanaması ve herhangi bir hasara neden olmaması teselli kaynağı oldu.

Saniyelerle kurtuldu: Fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiliyor

Saniyelerle kurtuldu: Fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiliyor

Saniyelerle kurtuldu: Fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiliyor

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