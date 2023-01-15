﻿Şanlıurfa Halfeti SYDV 4 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Şanlıurfa Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde proje koordinatörü olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak

2. En az 6 aydır Halfeti ilçesinde ikamet ediyor olmak

3. Proje Koordinatörlüğü ve Eğitici için; Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olmak, formasyon almış olması şartıyla Fen-Edebiyat fakültelerinden veya Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet alanlarından lisans mezunu olmak- Geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4. Temizlik Görevlisi için en az ilkokul mezunu olmak

5. Erkek personel için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

7. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçla anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

8. Başvuru tarihi itibariyle "Proje Koordinatörlüğü" ve "Eğitici" için 35 yaşını doldurmamış olmak.

9. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

10. Proje kapsamında çalışabilecek güç, beceri, kabiliyet ve yeterlilikte olması.

11. Başvuruda bulunacak "Proje Koordinatörü" ve "Eğitici" kişilerin kadın veya erkek olması.

12. Başvurular, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılacak mülakat sonucunda değerlendirilecektir.

Not: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup Kargo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.