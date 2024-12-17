Şanlıurfa merkezli 4 ilde IŞİD ve PKK operasyonu: 12 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa merkezli 4 ilde IŞİD ve PKK operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütleri IŞİD ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütleri IŞİD ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

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Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

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Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişte IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 kişi ile PKK-KCK/PYD-YPG'ye finansman sağladıkları belirlenen 5 şüpheli, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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