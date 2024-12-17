Şanlıurfa merkezli 4 ilde IŞİD ve PKK operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütleri IŞİD ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişte IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 kişi ile PKK-KCK/PYD-YPG'ye finansman sağladıkları belirlenen 5 şüpheli, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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