Mehmetçik Irak’ta teröristlerin inlerine girdi! Operasyonda mağaralar imha edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xQyxDsMenW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2024
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