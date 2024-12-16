Mehmetçik Irak’ta teröristlerin inlerine girdi! Operasyonda mağaralar imha edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xQyxDsMenW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2024

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