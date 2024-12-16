Mehmetçik Irak’ta teröristlerin inlerine girdi! Operasyonda mağaralar imha edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde ele geçirildi

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MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde ele geçirildi

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