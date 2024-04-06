Şanlıurfa Şanlıurfa olalı böylesini görmedi. Galatasaray depremi

Kaynak: AA
Şanlıurfa Şanlıurfa olalı böylesini görmedi. Galatasaray depremi
Süper Kupa için şehre gelen Galatasaray'ı Şanlıurfa halkı oldukça coşkulu karşıladı.

7 Nisan Pazar günü (yarın) Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray Şanlıurfa’ya vardı.

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Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak bir mücadele için özel bir uçakla GAP Havalimanı’na gelen kafile burada, Şanlıurfa'daki Galatasaray Futbol Okulu'nun hocaları ve öğrencileri tarafından karşılandı.

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Okan Buruk ve oyunculara burada çiçek takdim edilirken sarı-kırmızılılar meşale ve tezahüratlar eşliğinde otobüse binerek kalacakları otele doğru harekete geçti.

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Galatasaraylı yıldızları yol boyunca yüzlerce araçlık bir konvoy takip etti.

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