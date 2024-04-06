Şanlıurfa Şanlıurfa olalı böylesini görmedi. Galatasaray depremi

7 Nisan Pazar günü (yarın) Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray Şanlıurfa’ya vardı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak bir mücadele için özel bir uçakla GAP Havalimanı’na gelen kafile burada, Şanlıurfa'daki Galatasaray Futbol Okulu'nun hocaları ve öğrencileri tarafından karşılandı.

Okan Buruk ve oyunculara burada çiçek takdim edilirken sarı-kırmızılılar meşale ve tezahüratlar eşliğinde otobüse binerek kalacakları otele doğru harekete geçti.

Galatasaraylı yıldızları yol boyunca yüzlerce araçlık bir konvoy takip etti.