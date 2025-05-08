Şanlıurfa üç takımıyla alt liglere düştü

Trendyol 1. Lig'e 2022-23 sezonunda yükselen Şanlıurfaspor ve 2023-24 sezonunda Nesine 2. Lig'e çıkan Karaköprü Belediyespor ile Nesine 3. Lig'e yükselen Viranşehir Belediyespor, küme düşerek taraftarlarını üzdü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-23 sezonunu Çorum FK'nin ardından ikinci bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Şanlıurfaspor, finalde Bucaspor 1928 takımını 3-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı.
ŞANLIURFASPOR 2. LİG'E DÜŞTÜ
2023-24 sezonunda mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'deki ilk sezonunda başarısız görüntü sergileyen sarı yeşilli ekip, ligin son maçında Manisa FK'yi 2-0 yenerek 38 puan ve averajla ligde kalmayı başardı.
Giray Küçük başkanlığında ve teknik direktör Erkan Sözeri önderliğinde 2024-25 sezonuna giren Güneydoğu temsilcisi, sık sık teknik direktör değiştirerek bir türlü istenen istikrarı yakalayamadı.
Güneydoğu ekibi, ligin bitimine 1 hafta kala deplasmanda karşılaştığı Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 mağlup olarak ikinci sezonunda küme düştü.
Son maçında evinde Erzurum FK ile karşılaşacak Şanlıurfaspor, ligde oynadığı 37 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 40 puan topladı.