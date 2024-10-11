Şanlıurfa Viranşehir'de TOGG’un neden yandığı tespit edildi

4 Ekim Cuma günü Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Çiftekuyu kırsal Mahallesi’nde bir TOGG, şarj edilirken yanmaya başlamıştı. Yaşanan olay sonrası TOGG firması aracın neden alev aldığını inceledi.

Şarjdaki TOGG alev alıp cayır cayır yandı

Yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtilmişti. TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X’te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere TOGG Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

DİCLE ELEKTRİK EKİPLERİ EVDE KAÇAK ELEKTRİK TESPİT ETTİ

Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Elektrik tesisatını inceleyen ekipler, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.