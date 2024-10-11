Şanlıurfa Viranşehir'de TOGG’un neden yandığı tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa Viranşehir'de TOGG’un neden yandığı tespit edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yanan TOGG'un alev aldığı evdeki elektriğin kaçak olduğu belirlendi.

4 Ekim Cuma günü Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Çiftekuyu kırsal Mahallesi’nde bir TOGG, şarj edilirken yanmaya başlamıştı. Yaşanan olay sonrası TOGG firması aracın neden alev aldığını inceledi.

Şarjdaki TOGG alev alıp cayır cayır yandıŞarjdaki TOGG alev alıp cayır cayır yandı

Yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtilmişti. TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X’te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere TOGG Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

aw306044-03.jpg

DİCLE ELEKTRİK EKİPLERİ EVDE KAÇAK ELEKTRİK TESPİT ETTİ

Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Elektrik tesisatını inceleyen ekipler, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.

togg2.jpg

Son Haberler
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Sahte temizlik ürünü baskını
Sahte temizlik ürünü baskını