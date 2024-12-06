Şanlıurfa’da 10. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı

Şanlıurfa Fuar Merkezindeki fuara, 81 ilden 90 gıda, tarım ve hayvancılık firması katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 10'uncusu düzenlenen fuarın hayırlara vesilesi olmasını diledi.

Şıldak, "Urfa'nın düzenlediği her etkinliğin hele hele tarım ve hayvancılık ile ilgiliyse 1 numara olması lazım. Bu bir numaraya aday olmamız için ise ben şunu öneriyorum tüm paydaşlara, bu yıl neyi eksik yaptık, neyi daha kuvvetli hale getirebiliriz, nasıl daha iyi başarabiliriz, çalışalım seneye daha başarılısını elde edelim. Bu yıl da hiç kötü değil, 90 firma katılıyor. İnşallah ziyaretçisi bol, bereketli bir fuar olsun" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan da fuarın önemine ilişkin konuştu. Ağan, "İnşallah bu tür fuarlarımız ulusal bir kimlik kazanır. Tarımın başkenti Şanlıurfa'mızın uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm paydaşlara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Fuara Afyon'dan katılan gıda ürünleri satıcısı Çağan Kiraz, "Meşhur sucuğumuzu Afyon'dan getirdik. Urfa halkının karşılamalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Misafirperverliğinden dolayı çok memnunuz" dedi.

Fuara Gümüşhane'den katılan gıda ürünleri satıcısı Muhammed Dilli ise "Gümüşhane'den geldik. Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın insanları çok sıcak yüzlü. Gayet misafirperver insanlardı. Alışverişimiz bol ve bereketli oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından protokol üyeleri, fuar alanını gezerek sergilenen ürünlere ilişkin firma sahiplerinden bilgi aldı. Fuar, 8 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.