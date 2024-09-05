Şanlıurfa'da 270 akrep ele geçirildi. 1 litre akrep zehri 10 milyon dolar

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi 'HAYDİ' ekiplerince, 'Doğal Hayatı Koruma Faaliyetleri' çerçevesinde Suriye sınırına yakın Harran’ın kırsal Damlasu Mahallesi'nde arama noktası oluşturuldu. Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, şeffaf kap içinde doğadan izinsiz olarak toplandığı ve nakil belgesiz taşındığı tespit edilen 270 canlı akrep ele geçirildi. Akrepler, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak doğaya kazandırılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

1 LİTRE AKREP ZEHRİ 10 MİLYON DOLARA SATILIYOR

270 akreple yakalanan sürücü Y.Y.'ye 387 bin TL idari para cezası kesildi. Son günlerde vatandaşların geçim kapısı haline gelen akrep toplama işinde, akreplerden elde edilen bir gram akrep zehrinin 10 bin dolardan, dünya piyasasında ise 1 litre akrep zehrinin 10 milyon dolara satıldığı belirtiliyor. (DHA)