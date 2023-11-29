Şanlıurfa’da 4 günlük yasak getirildi

Şanlıurfa Valiliği, kentte gösteri ve yürüyüş benzeri etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa’da 4 günlük yasak getirildi

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş benzeri etkinlikler için 4 gün yasak kararı alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, uygun görülen etkinlikler dışında tüm etkinliklerin bu günden başlayarak 2 Aralık gecesine kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, “Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem, etkinlikler, basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, grev eylemi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, vb. ile ilimizde eylem, etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddesine istinaden 29 Kasım 2023 saat 13.00’den 2 Aralık 2023 saat 23.59’a kadar il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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