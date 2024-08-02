Şanlıurfa'da 5 çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da 5 çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Şanlıurfa’da, parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığa çarparak 5 çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, tutuklandı.

Dün gece saat 21.30 sıralarında, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mustafa K. kontrolündeki araçla parka geçmeye çalışan kalabalığa daldı.

Kaza sonucunda 5 çocuk hayatını kaybederken, 2 yetişkin ve 1 çocuk yaralandı.

Ölen çocuklardan Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5), Muhammed İsi (8) ve kuzenleri Rukiye İsi (9) ile Serhat İsi (7) Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesinde defnedildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Mustafa K., gece saatlerinde emniyete teslim oldu.

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı Resmi İlanlar
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz Kitap
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz
Gelin Evi, ‘Ezgi Sertel’e emanet Yazarlar
Gelin Evi, ‘Ezgi Sertel’e emanet
Koşun, koşun, dolar geliyor Yazarlar
Koşun, koşun, dolar geliyor
Yıldırım Tuğrul Türkeş’in şifreleri Yazarlar
Yıldırım Tuğrul Türkeş’in şifreleri
Yandı gülüm keten helva… Yazarlar
Yandı gülüm keten helva…
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek? Yazarlar
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek?