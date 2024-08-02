Şanlıurfa'da 5 çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Dün gece saat 21.30 sıralarında, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mustafa K. kontrolündeki araçla parka geçmeye çalışan kalabalığa daldı.
Kaza sonucunda 5 çocuk hayatını kaybederken, 2 yetişkin ve 1 çocuk yaralandı.
Ölen çocuklardan Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5), Muhammed İsi (8) ve kuzenleri Rukiye İsi (9) ile Serhat İsi (7) Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesinde defnedildi.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan Mustafa K., gece saatlerinde emniyete teslim oldu.
Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.