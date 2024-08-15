Şanlıurfa'da büfede hırsızlık anı kamerada

Büfede hırsızlık anı kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nin altında bulunan bir büfede yaşandı. İki arkadaşı ile birlikte büfeye giden hırsız, müşteri gibi davranarak tütün ürünlerinin satıldığı rafa yaslandı. Arkadaşlarının büfe sahibini oyalamasını fırsat bilen hırsız, el çabukluğuyla raftaki sigarayı cebine koydu. Arkadaşlarının alışverişi tamamlamasının ardından bölgeden uzaklaşan hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.

Bölgede sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten iş yeri sahipleri, ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi.