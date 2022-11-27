﻿Şanlıurfa'da 74 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 53 kilogram skunk, 21 kilo 350 gram esrar ile 7 bin 785 lira ve 100 dolar bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.