﻿Şanlıurfa'da 74 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 53 kilogram skunk, 21 kilo 350 gram esrar ile 7 bin 785 lira ve 100 dolar bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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