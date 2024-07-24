Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, halk ve çevre sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda, bir depoda yaptıkları incelemede, piyasaya sürülmeye hazır bekletilen yaklaşık 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirdi.
Son tüketim tarihi geçmiş ve bozulmuş peynir ve yumurtalara el koyan ekipler, 8 ton bozuk ürünü tutanakla kayıt altına aldı. Ürünler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, işletmeye para cezası kesildi.
Sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.