Şanlıurfa’da AKP'li başkan yuhalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfa’da AKP'li başkan yuhalandı
AKP’nin Şanlıurfa’da düzenlediği miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüye davet ettiği AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, bazı seçmenler tarafından yuhalandı.

AKP’nin Şanlıurfa’da düzenlediği mitingin sonunda ilginç anlar yaşandı.

Daha önce Şanlıurfalı mevsimlik işçilerin tatil amaçlı başka şehirlere çalışmaya gittiğini iddia eden AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun sözleri vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting sonunda anons ettiği Ali İhsan Delioğlu, seçmenler tarafından yuhalandı.

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Yuhalama esnasında, vatandaşların tepkisini bastırmak için apar topar müziğin sesi artırılırken, o anlar canlı yayına da yansıdı.

Delioğlu’nun yuhalamadan sonra MHP İl Başkanı Mahmut Güneş ile beraber bir süre kalabalığın içinde bir tarafı gösterip konuşması ise dikkat çekti.

YENİDEN REFAH’A GÖNDERME

Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitingindeki konuşmasında bir kez daha isim vermeden Yeniden Refah Partisi’ni eleştirdi.

Erdoğan, “Hiç kimsenin Cumhur İttifakı’na seçim kaybettirmek için şahsımızın gölgesinde dolaşmasına izin veremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda da sınır tanımıyorlar” diye konuştu.

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