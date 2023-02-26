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Şanlıurfa'da akrabaların kavgasında kan aktı: 8 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:41
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Şanlıurfa'da akraba kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfa'da akrabaların kavgasında kan aktı: 8 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı Ağveran Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Mahsut, Hanifi, Abdullah T. ile Sedat B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Mahallede yaşanan kavganın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tekrar karşılaşan aile fertleri, burada da kavgaya devam etti. Çıkan kavgada 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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