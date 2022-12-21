﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş., E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise 63 S 0206 plakalı minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı'nda pompalı tüfekle aracında saldırıya uğrayan İ.Ş. bir araca çarparak durabildi. Minibüsteki İ.Ş. ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.