21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 08:32
Takip Et

Şanlıurfa'da akrabalar arazi nedeniyle kavga etti: 1 ölü 2 yaralı

Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş., E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise 63 S 0206 plakalı minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı'nda pompalı tüfekle aracında saldırıya uğrayan İ.Ş. bir araca çarparak durabildi. Minibüsteki İ.Ş. ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
5
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
7
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
﻿Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
﻿Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
﻿Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış
﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış
﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış
﻿Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
﻿Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
﻿Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.