Şanlıurfa’da anız yangını

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde anız yangını meydana geldi. Yangında maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi bir yangınla sarsıldı. Hasat zamanı bitmiş tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede yakındaki bahçelere sıçradı ve ardından yerleşim alanlarına doğru yayıldı.

Vatandaşlar, evlerinin birkaç metre yakınına kadar ulaşan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Kovalarla yangını söndürmeye çabalayan insanlar, evlerini ve eşyalarını korumak için büyük çaba sarf etti.

Yangın sonucunda maddi zararlar da meydana geldi. Vatandaşların kendi çabalarıyla kontrol altına aldığı yangında binlerce liralık plastik, sulama borusu, kışlık odun ve ağaç zarar gördü.

Olayın ardından itfaiye ekiplerine haber verilmesine rağmen zamanında müdahale edilmediği iddia edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.

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