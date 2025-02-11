Şanlıurfa’da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa'da bir apartmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. Motosikleti ile bir apartmanın bahçesine giren hırsız, çevreyi gözetledikten sonra binaya girdi.

Bir süre sonra binadan çıkan hırsız, karton kolisine doldurduğu ayakkabıları motosikletinin üzerine koyarak uzaklaştı. Yaklaşık 15 çift ayakkabı çaldığı bildirilen hırsızın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bina sakinlerinden Süleyman Yıldız, hırsızın yakalanmasını istedi.

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