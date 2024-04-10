Şanlıurfa'da bir güvenlik görevlisi intihar etti

Şanlıurfa’nın Haliliye Hipodromu'nun güvenlik görevlisi, henüz bilinmeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sek edilen polis ve sağlık ekipleri ağır yaralı olarak buldukları güvenlik görevlisine ilk müdaheleyi yaptıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan güvenlik görevlisinin son günlerde sıkıntılı olduğu belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre güvenlik görevlisi olay günü nöbetteyken silahını başına dayayarak ateş etti. Silah sesini duyanlar vakit kaybetmeden olay mahalline koştu. Ağır yaralı olarak buldukları güvenlik görevlisine ilk müdahaleyi de yine aynı yerde güvenlik görevlisi olan arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisi, bütün müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

İntihar mahallinde incelemelerde bulunan ekipler intihar notu vb. bir bulguya rastlamadıklarını bildirdiler.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada güvenlik görevlisinin yakınları ve iş arkadaşlarından bilgi toplandığı, intiharın henüz neden gerçekleştirildiğinin tespit edilemediği ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.