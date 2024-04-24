Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
Şanlıurfa’da, yüzmek için girdikleri gölette boğulan 2 çocuğu mahalli kurtardı.

Şanlıurfa’nın Yenişehir Mahallesinde meydana gelen olayda, Şanlıurfa’da etkili olan sıcak havalar nedeniyle Mehmet Kağan İpek (11) ile Mehmet Harun Güneş (11), yüzmek için yağmur suyundan oluşan gölete girdi.

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2 ÇOCUĞU MAHALLELİ KURTARDI

Bir süre sonra suyun içerisinde çırpınan 2 çocuğu gören mahalleli, yardıma koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan çocuklar, 112 Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye başlanan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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