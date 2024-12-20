Şanlıurfa'da boya ustası elektrik akımına kapılarak öldü

Kaynak: DHA

Şanlıurfa'da depremden etkilenen binanın 3'üncü katında boya ustası 27 yaşındaki Sinan Kaya çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa Karşıyaka Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depreminde az hasar alan binada çalışan boya ustası Sinan Kaya, elektrik hattına temas edince akıma kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Kaya, iskeleden aşağıya düştü.

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Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Kaya, bahçedeki demir korkuluklara başını çarptı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaya, burada kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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