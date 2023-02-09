Sultan 2. Abdülhamit'in yapımına destek verdiği cami depremde yıkıldı

Şanlıurfa'da depremde yıkılan cami minaresinin parçaları bir öğretmenin üzerine düştü ve yaşamını yitirmesine neden oldu.

Malatya’da bulunan ve halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi de yine depremin etkisiyle yıkılan camiler arasında yer aldı.

24 Ocak 2020'deki Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve restore edilen tarihi cami, bir süre önce ibadete açılan cami, doğru restore edilmediğinin bir kanıtı niteliğinde.