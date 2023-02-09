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Sultan 2. Abdülhamit'in yapımına destek verdiği cami depremde yıkıldı

Malatya'da yapımına 1893'te başlanan ve Sultan 2. Abdülhamit'in verdiği destekle 1912'de tamamlanan tarihi cami, depremde yıkıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:24
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Şanlıurfa'da cami depremde yıkıldı

Sultan 2. Abdülhamit'in yapımına destek verdiği cami depremde yıkıldı
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Şanlıurfa'da depremde yıkılan cami minaresinin parçaları bir öğretmenin üzerine düştü ve yaşamını yitirmesine neden oldu.

Malatya’da bulunan ve halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi de yine depremin etkisiyle yıkılan camiler arasında yer aldı. 

24 Ocak 2020'deki Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve restore edilen tarihi cami, bir süre önce ibadete açılan cami, doğru restore edilmediğinin bir kanıtı niteliğinde. 

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