Şanlıurfa’da devrilen akaryakıt tankeri alev alev yandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da devrilen akaryakıt tankeri alev alev yandı

Şanlıurfa'da devrilen akaryakıt tankeri alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Büyükalanlı mevkisinde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen akaryakıt tankeri şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen akaryakıt tankeri alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Tankerin patlama riski nedeniyle, otoyol bir süre trafiğe kapatıldı.

Tek taraflı kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Son Haberler
Eski Bitlis Valisi ve ailesi kazada yaralandı
Eski Bitlis Valisi ve ailesi kazada yaralandı
Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 3. jet soruşturma!
Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 3. jet soruşturma!
Şanlıurfa’da devrilen akaryakıt tankeri alev alev yandı
Şanlıurfa’da devrilen akaryakıt tankeri alev alev yandı
Cenazede tokalaşmamışlardı ama gerçek ortaya çıktı. Bağış ile Bilal Erdoğan küs sanılmıştı
Cenazede tokalaşmamışlardı ama gerçek ortaya çıktı. Bağış ile Bilal Erdoğan küs sanılmıştı
Motosiklet ile hasta servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile hasta servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı