Şanlıurfa'da feci kaza! 1 Ölüm

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da feci kaza! 1 Ölüm

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde gerçekleşti.

Mehmet Faik G. yönetimindeki 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat'ın kullandığı 02 BJ 102 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucunda, sürücü Ali Polat olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Şahin A., Mehmet Faik G., Şilan G., Fidan C., Evin C. ve Müslüm C. ise sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Ali Polat'ın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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