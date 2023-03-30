30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da bir kamyon ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:43
Takip Et

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
+
Aa
-

 

 

 

İHA'nın haberine göre, kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çıkışında yaşandı. İddiaya göre, Hakan A.’nın kullandığı 63 L 5504 plakalı kamyon, İlhan Yetim yönetimindeki 80 ADT 557 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 M 5129 plakalı kamyonet çarpıştı. 

Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim ve aynı araçta bulunan Abdullah Karataş’ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
1
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
3
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
4
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
5
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
6
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
7
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
﻿Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
﻿Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
﻿Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
﻿ Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
﻿ Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
﻿ Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
﻿EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini uzattı
﻿EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini uzattı
﻿EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini uzattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.