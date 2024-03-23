Şanlıurfa’da feci olay: Dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldılar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında dere kenarında oynayan 4 çocuk dereye düştü.

İddiaya göre, bölgede inek otlatan Emine K., Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp Deresi'nin kenarında oynarken suya düşüp akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken diğer 3 çocuk ise sığ bir yerde durmayı başardı. Vatandaşlar mahsur kalan çocukları kurtarmak için bölgeye giderken, traktöre bağladıkları ipi beline bağlayan 2 şahıs, çocuklara ulaşmaya çalıştı.

SUYUN ŞİDDETİNE DAYANAMADILAR

11 yaşındaki Davut K.'nin annesi Şadiye K. de suyu geçip yanlarına gitmek istedi. Çocuklara yaklaştığında akıntıya dayanamayan kadın düşüp çocuklara tutundu.

Çocuklar da kendilerini fazla tutamayarak düşerken, akıntıya kapılanları kurtarmak için suya atlayanlar da suyun şiddetine dayanamayarak tekrar sudan çıktı.

Çevredekiler suya sonradan giren küçük çocuğun annesi ile 2 kızı kurtarırken 11 yaşındaki Davut K. ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Vatandaşların, kaybolan çocuğu bulmak için dere çevresinde arama yaptıkları belirtilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.