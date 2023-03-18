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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 11:35
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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere "şafak operasyonu" düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen 10 adresin kapatılması için de işlem başlatıldı. (AA)

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