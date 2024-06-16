Şanlıurfa’da hasadı başladı. Dışı mangoya içi salatalığa benziyor

Kaynak: AA
Şanlıurfa’da hasadı başladı. Dışı mangoya içi salatalığa benziyor

Şanlıurfa Viranşehir’in tescilli ürünü şelengonun hasadı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde şelengo meyvesinin hasadı gerçekleştirildi. Bu özel etkinliğe Viranşehir Kaymakamı Önder Koç da katıldı.

Anıt Mahallesi'nde üretici Aziz Kürek'in arazisinde düzenlenen ve yalnızca Viranşehir'de yetiştirilen tescilli şelengo meyvesinin hasadı, büyük bir coşkuyla yapıldı. Kaymakam Koç, hasat sırasında çiftçilerle birlikte tarlaya inerek, ürünün bereketli bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

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Kaymakam Koç, etkinlik esnasında çiftçilerle sohbet ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bölge ekonomisi için tarımın önemini vurgulayan Koç, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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Hasat etkinliğinde Kaymakam Koç'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sıraç Yolcu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Berber ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Gören de eşlik etti.

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