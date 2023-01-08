Önce motosikleti sonrasında cep telefonlarını çaldı. Yakalandı

İHA

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki bir telefoncu dükkanında yaşandı. Sabah işyerini açmaya giden S.Y., kapıların açık olduğunu fark etti. İçeri giren S.Y., 12 adet akıllı saat, 10 adet bluetooth kulaklık, 20 adet şarj aleti, müşterilerin tamir için dükkana bıraktığı 7 adet cep telefonu ile tamir malzemelerinin olmadığını görünce polise haber verdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, Yaşar D. Hamza A. ve Serdar S. isimli şahısların palto giyip kafalarına ise bere ve kapüşon takarak işyerini soyduklarını belirledi. Şahısların Viranşehir ilçesinden çaldıkları bir motosiklet ile ilçeye geldiklerini ve soygunu gerçekleştirdiklerini tespit ededen polisler, Serdar S.’yi Ceylanpınar’da, Yaşar D. ve Hamza A.’yı ise Viranşehir ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.