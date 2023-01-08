8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Önce motosikleti sonrasında cep telefonlarını çaldı. Yakalandı

Önce motosikleti sonrasında cep telefonlarını çaldı. Yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden çaldıkları motosikletle Ceylanpınar ilçesindeki bir cep telefonu dükkanını soyan hırsızlar, önce güvenlik kamerasına sonrasında ise polise yakalandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 16:35
Takip Et

Şanlıurfa'da hem motosikleti hem cep telefonlarını çalan hırsız yakalandı

Önce motosikleti sonrasında cep telefonlarını çaldı. Yakalandı
+
Aa
-

İHA

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki bir telefoncu dükkanında yaşandı. Sabah işyerini açmaya giden S.Y., kapıların açık olduğunu fark etti. İçeri giren S.Y., 12 adet akıllı saat, 10 adet bluetooth kulaklık, 20 adet şarj aleti, müşterilerin tamir için dükkana bıraktığı 7 adet cep telefonu ile tamir malzemelerinin olmadığını görünce polise haber verdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, Yaşar D. Hamza A. ve Serdar S. isimli şahısların palto giyip kafalarına ise bere ve kapüşon takarak işyerini soyduklarını belirledi. Şahısların Viranşehir ilçesinden çaldıkları bir motosiklet ile ilçeye geldiklerini ve soygunu gerçekleştirdiklerini tespit ededen polisler, Serdar S.’yi Ceylanpınar’da, Yaşar D. ve Hamza A.’yı ise Viranşehir ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
4
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
5
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
6
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Hastalık Hastası Bahçelievler'de
﻿Hastalık Hastası Bahçelievler'de
﻿Hastalık Hastası Bahçelievler'de
﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor
﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor
﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor
﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.