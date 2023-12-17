Şanlıurfa'da iki bin kişi İYİ Parti'ye katıldı

İsmail Bayram / Şanlıurfa - Yeniçağ

Anavatan Partisi Eski İl Başkanı Halil Aslan ve beraberindeki 2 bin kişi düzenlenen toplu katılım töreniyle İYİ Parti’ye katıldı. Halil Aslan’ın rozetini İYİ Parti GİK Üyesi Emin Yetim takarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ROZETLERİ YETİM VE ARUSOĞLU TAKTI

Programın açılışında konuşan İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali Arusoğlu katılımların her gün devam edeceğini belirterek Halil Aslan ve beraberinde katılanları tebrik etti.

Programda konuşan İYİ Parti GİK Üyesi Emin Yetim ise; "Halil Aslan ile beraber aramıza 2000 yeni arkadaşımız daha katılım sağladı. İYİ Parti’miz Şanlıurfa 'da yeni il başkanımız Av. Ali Arusoğlu ile her geçen gün büyümeye, dalga dalga halkın desteğini daha çok almaya devam edecek" Dedi.

İYİ Parti'ye katılan Halil Aslan, İYİ Parti ailesine dahil olduğu için İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali Arusoğlu ve İYİ Parti GİK Üyesi Emin Yetim'e teşekkür etti.

"Sizi mahcup etmemek için Şanlıurfa’mıza milletimize çok çalışarak hizmet etmek hayat düsturum olacaktır. Urfa sevdalısı Emin Yetim." diyen Halil Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok geç kalınmış bir katılım aslında. Bugün onurla, gururla sizlerleyim. Rabbime dua ederim çıktığım bu yolda beni mahcup etmesin. Milletimize ve çok sevdiğim Şanlıurfa’mıza sizlerle birlikte çok güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.