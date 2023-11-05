Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Esmerçayır Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İ.K, M.E, M.G.K, P.İ, A.Ç. ile K.İ. vücutlarının değişik yerlerinden taş, sopa ve bıçaklardan aldıkları darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siverek Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edilen yaralılar, tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan yaralılardan M.E. Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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