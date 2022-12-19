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Şanlıurfa’da kaçak avlanan yarım ton balık ele geçirildi

Şanlıurfa'da kaçak yolla avlanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yarım ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:53
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan şahıslara operasyon: Yarım ton balık ele geçirildi

Şanlıurfa’da kaçak avlanan yarım ton balık ele geçirildi
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan şüpheli araçta yarım ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrolü devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aracın bagaj kısmında yaklaşık 500 kilo gram kaçak yolla avlanmış sazan balık ve av malzemeleri ele geçirildi. Araç sahibi S.B. isimli şahsa 'Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten' 6 bin TL idari para cezası kesildi. Ele geçirilen balıklar ve av malzemeleri Suruç İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


(Kaynak: İHA)

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