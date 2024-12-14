Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimine giden ekibe saldırı

Şanlıurfa'nın Akçekale ilçesinin Suriye sınırında kaçak elektrik denetimine giden ekiplere saldırıldı. Görevlileri komandolar kurtardı.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan kırsal Çokalan Mahallesi’nde meydana geldi. Havaların soğumasıyla birlikte kırsal alanlarda kaçak elektrik kullanımı artarken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kaçak denetimlerini yoğunlaştırdı.

Çokalan Mahallesi'ne kaçak elektrik denetimine giden Dicle Elektrik ekiplerinin yaptıkları incelemede, 3 abonesiz kullanıcının kaçak elektrik kullandığını tükettiği tespit edildi. Tespit sonrası başlatılan yasal işlemlere tepki gösteren mahalle sakinleri, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen şirketin saha çalışanlarına saldırdı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek saldırıya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

DİCLE ELEKTRİK’TEN KINAMA

Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrikle mücadelede önceliklerinin saha ekiplerinin güvenliği olduğunu vurgulayarak, “Görevlerini yerine getiren çalışanlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Kaçak elektrik kullanımı, sadece ekonomik kayba değil, enerji kalitesinin düşmesine ve dağıtım şebekesinin ciddi zarar görmesine neden oluyor. Kaçak elektrikle mücadelede, zaman zaman engellemelerle karşılaşsak da bölge halkına kaliteli ve kesintisiz enerji sağlama amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devem edeceğiz” açıklamasını yaptı.