Şanlıurfa’da 823 paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir dükkana düzenlenen baskında 823 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara satışı olduğu bilgisine ulaştı. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 823 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.K. emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.