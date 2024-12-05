Şanlıurfa'da kadının boğazından 3 santimetrelik iğne çıktı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da kadının boğazından 3 santimetrelik iğne çıktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadının boğazına saplanan iğne doktorları şaşırttı. Tam 1 saatlik operasyonla çıkartıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Boğazına dikiş iğnesi saplanan 25 yaşındaki Z.İ., Birecik Devlet Hastanesine başvurdu. Radyolojik incelemeler ve klinik değerlendirmeler sonucunda, 3 santimetrelik iğnenin boğaz bölgesinin derinliklerine doğru ilerlediği tespit edildi. İğne, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz atlatan hasta taburcu edildi.

aw344061-01.jpg

Ameliyatı gerçekleştiren Birecik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Rafet Yıldırım, boynuna iğne saplanan kadın hastayı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturduklarını söyledi.

aw344061-02.jpg

aw344061-03.jpg

Son Haberler
CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçti! İlk mesajı dikkat çekti
CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçti! İlk mesajı dikkat çekti
Şehidin cenaze konvoyunda acı olay! Hayatını kaybetti
Şehidin cenaze konvoyunda acı olay! Hayatını kaybetti
Bursa'da tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 55'e yükseldi
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı artıyor
Fransa'daki hükümet krizi CAC 40 Endeksi'ni durduramadı
Fransa'daki hükümet krizi CAC 40 Endeksi'ni durduramadı
Özgü Kaya kıyafetiyle göz kamaştırdı! İddialı tarzına beğeni yağdı
Özgü Kaya kıyafetiyle göz kamaştırdı! İddialı tarzına beğeni yağdı