Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Korkunç kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun yakınlarında meydana geldi. Haçım Karaca idaresindeki 59 TM 100 plakalı otomobil ile Abdullah Aslantaş yönetimindeki 06 DOY 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Haçım Karaca ile Baran Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Abdullah Aslantaş, Medeni Aslantaş, Emrah Aslantaş, Ümran Aslantaş, Bilal Özdemir ile Recep Yıldız bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanesye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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