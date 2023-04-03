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Şanlıurfa'da korkunç olay. Eşini vurup intihar etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir çiftçi olan Mervan Göçmen (51) eşi Roza Göçmen'i (44) tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Ekinci Mahallesi'nde çiftin evinde meydana geldi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 19:28
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Şanlıurfa'da korkunç olay. Eşini vurup intihar etti

Şanlıurfa'da korkunç olay. Eşini vurup intihar etti
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Bilinmeyen nedenlerle Mervan Göçmen, evde eşi Roza Göçmen'e tabancayla ateş etti. Ardından kendisine de aynı silahla başından ateş ederek hayatına son verdi. Yakınları tarafından evde kanlar içinde yatarken bulunan çiftin cansız bedenleri, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından çiftin komşularından ifade aldı. Göçmen çiftinin cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Ancak şimdilik Mervan Göçmen'in, eşini neden öldürdüğüne ve intihar ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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