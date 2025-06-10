Şanlıurfa'da korkutan kaza! Yakıt tankeri devrildi

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da korkutan kaza! Yakıt tankeri devrildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen yakıt tankerinde 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankeri devrildi. 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu Hilvan girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir yakıt tankeri henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hurdaya dönen tankerin sürücüsü yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankerin boş olması, muhtemel bir patlamayı engelledi.

Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Tankerin çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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