Şanlıurfa'da kurşunlanmış erkek cesedi bulundu



Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'ndeki hayvan pazarı yakınlarında yaşandı. Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan kişinin İbrahim Halil Yıldız'ın (25) olduğunu ve silahla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.