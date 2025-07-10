Şanlıurfa'da markette etrafa deodorant sıkan şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da bir markette etrafa deodorant sıktığı anları, "İstediğimi yaparım, istediğimi de ederim, hiç kimseyi ilgilendirmez" notu ile paylaşan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'da bulunan bir markette yaşandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir markette eline aldığı deodorantı sağa sola sıkan bir şahsın görüntülerini sosyal medyadan, "İstediğimi yaparım, istediğimi de ederim, hiç kimseyi ilgilendirmez" notu ile paylaşması üzerine yakalanması için çalışma başlattı.

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Başlatılan çalışma sonucunda, şüphelinin kimliği tespit edilerek adresine baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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